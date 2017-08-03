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Невиновен: журналиста НТВ ударил православный патриот, любящий Николая II

, ИА "Амител", Денис Хадов
Также он поддерживает президента России и правительство РФ, следит за событиями на Донбассе и родился 9 мая

Фото: vk.com/id22855181

Хулиган, который ударил журналиста НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения, имеет в соцсети "ВКонтакте" страницу под псевдонимом "Колобок Ярославкин". Проведем осмотр страницы.

Нас сразу встречают статусом "Христос Воскресе Братья и сестры, люблю вас, спаси вас Господи!!!!!!!!!!!!".

Судя по всему, статус давно не менялся. Впрочем, и незачем менять такую многофункциональную фразу, которая подойдет на каждый день.  

Датой рождения указано 9 мая 1985 года — благородный день и знаменательный. За два дня до этой даты мужчина просит никого не обижать и подкрепляет просьбу следующей фразой: "Бог сказал: "Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить меня о помощи, и я помогу".  

В записи от 29 июля, которая на данный момент является последней записью на странице, мужчина поздравляет всех с Днем крещения Руси: "С великим торжеством и победой Православия на нашей бескрайней Родине - России!". 

Судя по записям и выложенным фотографиям, владелец страницы является серьезным православным активистом. В частности, можно встретить много цитат и репостов из сообщества "Сорок сороков" — общественное движение, объединяющее лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией.

Есть на странице иконы. Вернее, есть много икон.

Также можно найти портреты последнего российского императора Николая II, в том числе и вместе с семьей. Помнит мужчина и дни рождения великих князей — Александра Невского, Дмитрия Донского и не только.

Собственно, не ускользнуло от его внимания даже Вербное Воскресенье. 

Поддерживается президент и правительство. Ругаются либералы.

Всегда в фокусе ситуация на Донбассе.  

Состоит в сообществе интернет бойцов. Вхож в сообщество "Русские Онлайн", куда, как говорится в самом паблике, могут войти только люди с головой на плечах. 

Состоит даже в группе "Возрождение нравственности". Цель группы: "Мы помогаем человеку стать счастливым, реализовать свое предназначение, формируя трезвый-здоровый-нравственный образ жизни путем просвещения". 

Какой хороший все-таки человек этот — владелец страницы. Разве мог он так поступить?

Правда, кроме того, судя по его странице, еще он любит выпить и подраться, а также обращает внимание на бои без правил и стычки футбольных фанатов (в разделе "видео" есть записи). Но, как говорится... а кто не без греха?  

Завершить осмотр страницы хотелось бы записью на стене от 23 марта, а именно картинкой. Но прежде, конечно, необходимо отметить, что после удара кулаком по лицу журналиста у мужчины некоторые проблемы все-таки могут появиться, но...   

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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