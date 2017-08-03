14-летней жительнице Барнаула Дарье Лозе требуется помощь земляков: на лечение срочно нужны 200 тысяч рублей. У девочки очень редкое заболевание — кистовидная перестройка шишковидной железы. Это доброкачественное новообразование, которое продолжает расти. На лечение Дашу ждут в клинике Бурденко в Москве.
Оксана Лоза, мама девочки, рассказала Amic.ru, что у ее дочери внезапно начались сильные головные боли, подавить которые не могли никакие таблетки.
В апреле 2017 года девочке сделали МРТ головного мозга. Тогда впервые прозвучало предположение о кистовидной перестройке шишковидной железы. Сначала — под вопросом. В июле из-за сильных головных болей Дашу положили в Алтайскую краевую клиническую больницу.
После стационара девочке вновь сделали МРТ с контрастированием. Опасения врачей подтвердились, у Даши кистозная пинеоцитома. За два месяца киста приросла на 2 мм.
Помочь Даше может только операция. Ее готовы сделать в клинике Бурденко в Москве. Но семье нужны средства на поездку, реабилитацию и проживание в столице. Всего около 200 тысяч рублей. В семье таких денег нет. И Оксана с Дашей вынуждены обратиться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным.
Подтверждающие документы о болезни девочки в редакции ИА "Амител" имеются.
Перечислить помощь можно:
На карту ВТБ 4272 2909 0937 5560 (держатель карты Оксана Васильевна Лоза)
На карту Сбербанка 639002029032569735 СБ РФ (держатель карты Шухтаева Ольга Владимировна).
Комментарии