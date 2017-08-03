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200 тыс. руб. просит помочь собрать жительница Барнаула на операцию дочери

, ИА "Амител"
У девочки доброкачественное новообразование в мозге

14-летней жительнице Барнаула Дарье Лозе требуется помощь земляков: на лечение срочно нужны 200 тысяч рублей. У девочки очень редкое заболевание — кистовидная перестройка шишковидной железы. Это доброкачественное новообразование, которое продолжает расти.  На лечение Дашу ждут в клинике Бурденко в Москве.

Оксана Лоза, мама девочки, рассказала Amic.ru, что у ее дочери внезапно начались сильные головные боли, подавить которые не могли никакие таблетки.

В апреле 2017 года девочке сделали МРТ головного мозга. Тогда впервые прозвучало предположение о кистовидной перестройке шишковидной железы. Сначала — под вопросом. В июле из-за сильных головных болей Дашу положили в Алтайскую краевую клиническую  больницу. 

После стационара девочке вновь сделали МРТ с контрастированием. Опасения врачей подтвердились, у Даши кистозная пинеоцитома. За два месяца киста приросла на 2 мм.

Помочь Даше может только операция. Ее готовы сделать в клинике Бурденко в Москве. Но семье нужны средства на поездку, реабилитацию и проживание в столице. Всего около 200 тысяч рублей. В семье таких денег нет. И Оксана с Дашей вынуждены обратиться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным.

Подтверждающие документы о болезни девочки в редакции ИА "Амител" имеются.

Перечислить помощь можно:

На карту ВТБ 4272 2909 0937 5560 (держатель карты Оксана Васильевна Лоза)
На  карту Сбербанка 639002029032569735 СБ РФ (держатель карты Шухтаева Ольга Владимировна).


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