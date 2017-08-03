Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что Россияне с трудом верят в статистику по инфляции из-за психологической особенности восприятия динамики цен.
В Банке России порекомендовали меньше думать о росте цен, так как это лишь помогает росту инфляции.
Отмечается, что граждане автоматически переносят инфляционные шоки прошлых лет на настоящее время, из-за чего им кажется, что цены продолжают сильно расти.
"Инфляционные ожидания населения — проще говоря, ожидают ли люди повышения цен в ближайшее время — немного выросли в июле из-за временного роста цен на некоторые продовольственные товары и плановой индексации тарифов ЖКХ. Но показатели по-прежнему находятся вблизи самого низкого значения за всю историю наблюдений", — отмечается в сообщении.
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