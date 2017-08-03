Мужчина, который напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире в День ВДВ, заявил о том, что готов принести извинения и выплатить денежную компенсацию пострадавшему, и предложил "добазариться".
"Слушайте, я готов принести свои извинения и... я не знаю... денежную компенсацию, сколько там нужно... давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, он мне какую-то гадость говорит, а я там свою братву иду ищу как бы... хоп и... руку кинул, и все", — заявил хулиган Александр Орлов, слова которого приводит НТВ.
Комментарии