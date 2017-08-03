Врачи гинекологического отделения больницы № 68 Москвы, устав от постоянных жалоб пациентки на сильные боли, заставили охранников выставить женщину на улицу, пишет портал "Дни.ру".

В больнице 41-летней Марии Селютиной сделали несложную операцию, в результате которой ей нечаянно прокололи кишечник. После ее состояние начало стремительно ухудшаться — начались резкие боли в животе и одышка. Врачам надоели жалобы и женщину выгнали из медучреждения. Мать троих детей скончалась позже в реанимации из-за не полученной вовремя медицинской помощи.

Муж погибшей женщины сообщил, что его жена несколько дней жаловалась на боли в животе. УЗИ после операции ей сделали на третий день, но так ничего и не обнаружили. Между тем сильные боли продолжались.

"Вы тут мешаетесь, вы только отвлекаете от работы, позвал охрану, и ее вывели", — передал паблику MASH слова и действия дежурного врача больницы муж погибшей Андрей Селютин.

Позже женщину доставили в реанимацию, где при повторной операции обнаружился прокол кишечника, который спровоцировал сепсис. Марии удалили 20 сантиметров кишечника и промыли брюшную полость, но это уже не помогло — она умерла не приходя в сознание.

Как отмечается, Андрей Селютин обнаружил в судебной экспертизе несоответствие. В документах сообщалось, что мозг жены перестал работать (впала в кому) 23 июля, а операцию ей провели только 29 числа.

Сообщается, что врачи в больнице посоветовали мужчине сначала похоронить жену, а потом разбираться в ее смерти.

Мужчина написал заявление в Следственный комитет.

У Марии осталось трое детей, младшему из которых всего полтора года.