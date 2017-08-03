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Заторы в три балла образовались утром 3 августа на дорогах Барнаула

, ИА "Амител"
В городе произошла одна авария

Фото: get.pxhere.com

Барнаульцев ждут трехбалльные заторы на дорогах города утром в четверг, 3 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечении улиц Власихинская и Малахова. Здесь автомобили двигаются со скоростью от 5 до 10 километров в час.

Также заторы образовались на двух отрезках Павловского тракта (на перекрестах с улицами Просторная и Попова), а также на улице Челюскинцев и Павловском тракте у пересечений с Красноармейским и Ленинским проспектами.

Кроме этого, на карте присутствует отметка ДТП. Она размещена на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западная. При этом на улице Матросова до сих пор временно ограничено движение по мосту через реку Пивоварку.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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