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Барнаульцев ждут трехбалльные заторы на дорогах города утром в четверг, 3 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечении улиц Власихинская и Малахова. Здесь автомобили двигаются со скоростью от 5 до 10 километров в час.
Также заторы образовались на двух отрезках Павловского тракта (на перекрестах с улицами Просторная и Попова), а также на улице Челюскинцев и Павловском тракте у пересечений с Красноармейским и Ленинским проспектами.
Кроме этого, на карте присутствует отметка ДТП. Она размещена на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западная. При этом на улице Матросова до сих пор временно ограничено движение по мосту через реку Пивоварку.
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