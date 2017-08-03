Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook продолжает рассказывать о поездке в Крым и делиться впечатлениями от посещения международного детского центра "Артек".
"Сказочный "Артек". Побывала впервые после масштабной реконструкции. Настоящая страна детства", — рассказала Поклонская в первый день приезда.
Она отметила, что украинские управленцы за два десятка лет превратили "Артек" практически в руины. "Россия за три года смогла его восстановить. Теперь здесь круглый год отдыхают тысячи детей. Желаю "Артеку" дальнейшего развития и процветания", — подчеркнула депутат.
Также она рассказала о питании в детском лагере: "Артековцы похвастались едой. Каждый день — свежие крымские фрукты, вафли и фирменный пломбир. Нас тоже угостили".
Комментарии
вот так людей и программируют
то в китай мороженое продают
то ВВП угощает на выставке
вот теперь снова
но все за тему Арктики говорит на самом деле
Няша стала на хлеб рекламой зарабатывать. Берет пример с айфона
Что-то неправославно - французское гейское изобретение пломбир кушать. Надо было квасу замороженного погрызть.
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