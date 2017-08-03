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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры государственной поддержки электрического транспорта в России. Среди предложений присутствует вариант запретить въезд машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты, пишут "Известия".
Глава кабмина поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать все меры государственной поддержки развития электрокаров, представленные гендиректором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным.
В поручении Медведев просит "организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами".
Издание напоминает, что ранее КамАЗ объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.
Подчеркивается, что Когогин, кроме вышеупомянутого ограничения на использование бензиновых машин, предложил принять программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.
Комментарии
Толи дядя Дима на солнышке перегрелся, в кремль он пешком будет ходить? Или ему уже электрочленовоз на автовазе собрали?
вариант запретить въезд машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты
хотелось бы посмотрень как оно работать будет в 40 грудусный мороз....
Давай Митя!!!
Вали их на бок ...
Об электростуле лучше бы начинали уже подумывать.
Предложил гендиректор ПАО КАМАЗ... А у Камаза появились электромобили? Или у нас завод построили подобно ТЕСЛА? Похоже Гаджет какой то фантастический фильм посмотрел и идея пришла.
может лучше просто переименовать ....
Во дела! Они там действительно в думе думают!!!! )))))
Пересядем на лошадей!
Равносильно запрету автотранспорта в РФ. Надо же до такого додуматься....
А как нам у Нас ведётся строительство Ё -мабили, и какие достижения достигнуты в нанаЧюбайсе?
Что я такого натворил, что приходится жить в одно время с такими людьми как айфон?
А какое право имеет человек, передвигающийся на бензиновом двигателе издавать подобные звуки? Типичный единосправорос...
Про запрет стоваттных лампочек мы уже слышали от этого генератора де бильных идей.
да, давайте душить валовый внутренний продукт. зато заниматься закупками новых наноавтомобилей в китае
я чето пропустил? в России уже выпускают электромобили?
Адекватность подобных идей вызывает сомнения...
у Мити Менделя очередной заскок типа бадминтона, перевода стрелок и нулевого промилле?
слава Богу следующий всё это отменил)
или Митя лоббирует Теслу?
ок, я готов ездить на Тесле.
пусть государство бесплатно их раздаёт)
На машинах запретят, будем ездить на тракторах