Открытие второго в Барнауле хобби-маркета Hand Mad состоится 5 августа в торгово-развлекательном центре "Пионер".
На открытии гостей магазина ждут развлекательные программы для взрослых и детей, розыгрыш призов, а также проведение мастер-классов.
Новый хобби-маркет станет шестым в сети. Первый магазин открыт в 2012 году, и сеть стала постепенно расширяться. На сегодняшний день хобби-маркеты представлены в Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Томске и Иркутске.
В хобби-маркете Hand Mad широкий выбор товаров для творчества и рукоделия, а это свыше 60 000 наименований более чем для 50 видов хобби.
Открытие нового Hand Mad состоится 5 августа в 13:00 в ТРЦ "Пионер", 3 этаж.
Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте, а также в официальной группе "ВКонтакте" и на странице в Instagram
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