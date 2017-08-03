Летний кинопрокат потихоньку завершается, и впереди зрителей ждет всего несколько крупных релизов. После двух провальных для проката недель попробует побороться за кассу долгожданная экранизация знаменитой серии романов Стивена Кинга "Темная башня". Портал Amic.ru вместе с барнаульским кинотеатром "Пионер" рассказывает все о главных новинках этой недели.
"Темная башня"
Режиссер: Николай Арсель
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи
Долгожданная экранизация серии культовых романов Стивена Кинга. Создатели умудрились поместить тысячи страниц книги в полуторачасовой хронометраж. Обычно такие эксперименты не всегда удачны. Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню. Главный релиз недели, который рискует одновременно провалиться и собрать неплохую кассу.
"Ветреная река"
Режиссер: Тейлор Шеридан
В ролях: Джереми Реннер, Элизабет Олсен
Авторский триллер, награжденный за режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Действие ленты разворачивается в индейской резервации в Вайоминге, где лесничий Кори Ламберт, так и не оправившийся после смерти дочери от рук неизвестных убийц, находит труп другой девушки. Расследовать дело приезжает решительный агент ФБР Джейн Бреннер. Неторопливый атмосферный триллер должен понравиться всем любителям жанра. В "Ветреной реке" в главных ролях два "Мстителя", на которых интересно посмотреть в других образах.
"Похищение"
Режиссер: Луис Прието
В ролях: Холли Берри
Еще один триллер недели, где героиня Холли Берри видит, как неизвестные похищают ее ребенка. Она отправляется в погоню за преступниками и готова ради спасения своего ребенка на все. Холли Берри, к слову, не привыкать играть в картинах с подобным жанром. Так, несколько лет назад выходил другой триллер с ее участием – "Тревожный вызов", где она спасала женщину от маньяка-убийцы.
Более подробную информацию и расписание можно посмотреть на сайте барнаульского кинотеатра "Пионер".
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