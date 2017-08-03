"Ретро FM Барнаул" зажигательно отметит свой день рождения на теплоходе "Москва-207" в кругу самых любимых радиослушателей.
В честь этого события радиостанция подготовила для всех гостей массу сюрпризов. Весь вечер будут звучать одни из самых ярких хитов 70-х, 80-х, 90-х, а любимые ведущие эфира "Ретро FM" проведут оригинальные конкурсы и подарят фирменные подарки от радиостанции. Также все гости смогут попробовать вкуснейший именинный торт.
Начало мероприятия в 17-00
Билеты можно приобрести в кассах Речного вокзала, а также выиграть в эфире радиостанции Ретро FМ в программе "Феличита" с 18.00 до 19.00, а также в группе "ВКонтакте".
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