Фото: barnaul.org
Власти Барнаула имеют большие претензии к арендаторам зданий в центре краевой столицы и грозят им наказанием за плохое состояние фасадов, цоколей и входных узлов.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, чиновники администрации Октябрьского района провели рейд и проверили внешний вид магазинов, аптек, салонов красоты, кафе и ресторанов, расположенных на проспектах Ленина, Калинина, Комсомольский, улицах Советской и Парфёнова.
Предписания за неудовлетворительный внешний вид входных узлов получили кофейня "Coffee, please", салон света "Орион", ресторан Velvet на проспекте Ленина, магазин "Заправка" и ООО "Капитал" на улице Советской, магазин "Старт" на проспекте Комсомольском.
К слову, в отношении собственника ресторана Velvet уже дважды составили протокол об административном правонарушении.
Говоря об этом, глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков подчеркнул: "Что можно говорить о других небольших торговых объектах, если высокодоходный ресторан позволяет себе содержать крыльцо в таком состоянии. В отношении собственника будут предприняты самые жесткие меры наказания".
В мэрии подчеркивают, что несоблюдение правил благоустройства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 50 тысяч рублей.
Комментарии
Власти Барнаула имеют большие претензии к арендаторам зданий в центре краевой столицы и грозят им наказанием за плохое состояние фасадов, цоколей и входных узлов.
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено "законом" или договором.(с)
3.08.2017 10:26
- гость -
а как вы думаете, на каком основании тот же Вельвет расположился на красной линии в здании, имеющим местное значение?
на основании договора аренды, и там явно прописана обязанность текущего содержания имущества в надлежащем виде.
Вельвет - хороший кабак, отменная кухня, нормальная карта бара. там и ценники нифига не фаст-фудовские.
могли бы и выделить деньги на имиджевую составляющую. сами же там расположены, это их лицо.
та же Тринашка обновила и интерьер, и экстерьер. вход в Тринашку теперь прикольно смотрится.
Гостю 10:26 Почему думаете, что аренда. Мне всегда думалось, что у тринашки и ВЕльвета одни собственники и они же осуществляют фин.хоз. деятельность . Кривоносов и Кац
3.08.2017 10:56
Гость
администрация предписания выдавала арендатором муниципальной собственности. Вельвету предписание вручили)
у 13 и Вельвета - разные карманы)
к 13 первый имеет отношение, второй - нет.
Ну то есть помещение Пиццерии это муниципальная собственнность в аренде ?
А власти что то делают для бизнеса или только требуют и обдирают? Налоги похожи на дань, которую платили игу-мы платим, чтобы нас не трогали. Ужасное отношение к бизнесу, зато требований выше крыши
3.08.2017 11:06
Гость
пиццерия там была давно)
3.08.2017 11:08
- гость -
ты взял имущество в аренду. будь добр, содержи его в порядке.
просто представь, ты сдал свою квартиру в аренду.
приходишь посмотреть, а входная дверь сорвана с петель и косяк раскрошился.
ты как к этому отнесешься?
за свои деньги восстановишь?)
а тут, тем более, центр города и красная линия.
Октяьрята молодци хоть что то делают ,а вот админисрация ж.д. района просто НЕ работает-везде гадюшник стихийные базары про фасады просто молчу