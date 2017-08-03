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35 россиян пострадали при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии

, ИА "Амител"
27 человек были госпитализированы

Фото: newsbel.by

В результате взрыва на военном складе в Абхазии пострадали 35 туристов из России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства РФ в республике Турала Джавадова.

Отмечается, что всего пострадали 60 человек. Из 35 россиян 27 человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. Лишь у четверых тяжелые травмы, однако даже их жизни ничего не угрожает, врачи все контролируют. Из этих четверых людей только один россиянин, добавил Джавадов.

Издание пишет, что пострадавших доставили в медучреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты.

Уточняется, что боеприпасы на складе, который находится рядом с селом Приморское, начали взрываться около 16:30 по местному времени в среду, 2 августа. Пострадавшие туристы в основном принимали грязевые ванны в источниках, которые были расположены близ склада.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.08.2017 10:29
- гость -

вот зачем в эту Абхазию люди едут? совсем чувство самосохранения отсутствует?
на карте полно мест, где спокойный отдых.

0  0
3.08.2017 10:34
- гость -

3.08.2017 10:29
- гость -
Там море чистое, цены на отдых ниже и природа красивая

0  0
3.08.2017 10:38
- гость -

3.08.2017 10:34
- гость -
Ровно то же самое рядом в Грузии. Только еще и безопасно.

0  0
3.08.2017 10:42
- гость -

А что туристы делали на складе боеприпасов?

0  0
3.08.2017 10:47
- гость -


3.08.2017 10:38
- гость -
Где лучше, где хуже, об этом можно говорить бесконечно. В условиях ограниченного бюджета и Абхазия вполне приемлемый результат.

0  0
3.08.2017 10:48
- гость -


3.08.2017 10:42
- гость -
Неподалеку от склада боеприпасов расположена грязелечебница и источник миниральной воды. Туристам нравится это место.

0  0
3.08.2017 10:55
- гость -

3.08.2017 10:47
- гость -
приемлемый вариант??
теперь ранения лечить? хорошо хоть не убили.

а вспомните москвича, которого зарезали, а семью взяли в заложники буквально месяц назад?

экономите копейки? ок, экономьте.
только потом не нойте.
люди - алени....

0  0
3.08.2017 10:56
- гость -

3.08.2017 10:34
- гость -
на Кипре море чистое, и природа прикольная)

из-за бедности туда едете? так может проще в Горный тогда или на Яровое?)

0  0
3.08.2017 10:57
- гость -

3.08.2017 10:47
- гость -
Да это понятно. Сколько людей, столько мнений. Для меня в условиях примерно равной цены на дорогу до - Аджария явно более выигрышный вариант. Знакомые вот собрались с ребенком в Абхазию.

0  0
3.08.2017 11:08
- гость -


3.08.2017 10:55
- гость -
По двум оленям судить обо всех - это очень глупо! По ранениям - согласен. Вся инфраструктура досталась от Советского Союза и обветшала серьезно. люди сами пошли на риск и поплатились за это. Про копейки: да, я сэкономил на отдыхе. Я отдохнул и отдохнул очень хорошо. И, как вы должны были заметить, абсолютно не ною.

3.08.2017 10:56
- гость -
Опять же - выбор каждого. Можно в Горный, но там нет моря. Природа другая. Много чего другого.

0  0
3.08.2017 11:11
- гость -


3.08.2017 10:57
- гость -
Тогда как у человека знающего разрешите поинтересоваться: все-таки в Грузию въезд по заграннику или можно по паспорту гражданина РФ безпрепятственно заехать?

0  0
3.08.2017 11:16
- гость -

3.08.2017 11:11
- гость -
Только по загранпаспорту. Виза не нужна. В загранпаспорте не должно быть отметок о посещении Абхазии, потому что Грузия считает ее своей территорией. И да, со стороны Абхазии въезжать в Грузию нельзя.

0  0
3.08.2017 11:22
- гость -

3.08.2017 10:48
- гость -
Неподалеку от склада боеприпасов расположена грязелечебница и источник миниральной воды. Туристам нравится это место.
---
Какой идиот разместил склад боеприпасов возле лечебницы? И какой идиот, зная о том, что рядом находится этот склад, допустил туда туристов?

0  0
3.08.2017 11:28
- гость -


3.08.2017 11:22
- гость -
Там лечебница - так, одно название. Просто много лечебной грязи, по этому это место и называют лечебницей. Мед. учреждения как такового там нет. У меня встречный вопрос, какой идиот будет туристам на каждом углу орать, что в кустах стоит склад с боеприпасами?

0  0
3.08.2017 11:29
- гость -

3.08.2017 11:22
- гость -
Так если там не сам склад, а просто территория недалеко - кто их мог туда не пустить? Свободные люди, где хотят там и ходят. Могли и не знать, что там вообще этот склад есть. Насчет идиотов - так это не Россия, указывать им никто не может, что делать, чего не делать.

0  0
3.08.2017 11:37
- гость -

3.08.2017 11:28
- гость -
У меня встречный вопрос, какой идиот будет туристам на каждом углу орать, что в кустах стоит склад с боеприпасами?
---
Вот нифига себе. А охранная зона, колючка, вышки с автоматчиками? Ага, такое ведь сложно заметить.

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