Фото: ren.tv
Канал РЕН ТВ разместил видео перестрелки правоохранителей с членами "банды ГТА" в здании Московского областного суда.
В ролике видно, как несколько человек стоят у дверей в зале суда, куда спустя некоторое время пытаются ворваться бандиты. Затем между ними и полицейскими начинается перестрелка.
Напомним, инцидент произошел 1 августа. Пятеро подсудимых напали на конвоиров и отобрали их табельное оружие. Однако стражам порядка удалось пресечь попытку побега. Правоохранители ликвидировали трех преступников, еще двое попали в реанимацию в тяжелом состоянии. В перестрелке также были ранены боец ОМОНа и двое полицейских.
РИА Новости добавляет, что позже в Росгвардии отметили, что охранники допустили грубейшие ошибки при конвоировании преступников.
Комментарии
жаль, что не всех прямо там застрелили.
они 17 человек положили, и им пожизненное гарантировано.
а зачем обществу на них тратиться?
лучше уж по 9 грамм выписать...
их убрали "в тёмную" по заказу управделами
Генпрокураторы Алексеем Староверовым , в доме которого по
информации СМИ жили и работали члены «банды ГТА».
а то бы мы на суде много ещё чего интересного
узнали...
где звук?
кстати, староверов большой друг цапков, а его жена владеет фирмой пополам с цапчихой на Кубани, и почему-то я не удивлён этим...
как грица ставьте лайк, кто не понял, что там происходит. а я ничего не понял
ну кроме того, что что-то пошло у преступников не так
3.08.2017 11:10
- гость -
ну кроме того, что что-то пошло у преступников не так
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"не так" что-то пошло у сотрудников правоохранительных органов. Да, это вам не пацанов-ботанов на навальнингах гонять.
Правильна! В тюрьму всех преступников расстрелявших обвиняемых. Подсудимых расстреляли не дожидаясь решения суда. Почему нет видео с остальных видеокамер??? Это похоже на убийство Немцова, где оказалась всего одна видеокамера у кремля.