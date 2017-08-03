Фото: vk.com/barneos22
Жительница Барнаула выложила в сеть фотографии, демонстрирующие удручающее состояние улицы Белинского. Горожане начали активно комментировать в соцсетях снимки и рассказывать, где еще в краевой столице находятся "убитые" транспортные магистрали.
"Так выглядит улица Белинского от Мусоргского до Змеиногорского тракта..." - написала горожанка в паблике Barnaul 22.
"Это не дорога, это направление", — констатирует другой житель регионального центра. "Белинского и от Мусоргского до Дзержинского не лучше", — уточняет еще один барнаулец.
"Ну, как и Энтузиастов в поселке", — добавляет другой пользователь.
"Ну, вы держитесь там, здоровья вам, хорошего настроения", — комментирует крылатой фразой данные снимки еще один барнаулец.
"Панфиловцев примерно так же", — включается в обсуждение очередной комментатор.
Комментарии
Дугин там не ездит. Так что-хорошего настроения.
не вижу ничего страшного на фото.
имел неосторжность сесть в аэропорту на 110 маршрут и проехал по поселку авиатор и др. вот там узкие дороги, что не объехать яму. и они такие, что кажется, что автобус ляжет на бок
а как Дугина послать на улицу Белинского?