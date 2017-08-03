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Алтайский депутат попал в список главных "молчунов" Госдумы

, ИА "Амител"
Родион Букачаков за год не внес в Госдуму ни одного законопроекта

Депутат Госдумы седьмого созыва от Республики Алтай Родион Букачаков попал в рейтинг главных "молчунов" парламента страны. За год он не внес на рассмотрение ни одного законопроекта. Рейтинг составило издание РБК.

Так, по итогам двух сессий седьмой Думы 17 депутатов не внесли ни одного законопроекта, не подписались под чужими инициативами и ни разу не выступили на пленарном заседании. В число "молчунов" седьмого созыва попали шахматист Анатолий Карпов из международного комитета (последний раз внес законопроект в январе 2016 года), исследователь Арктики из того же комитета Артур Чилингаров (последний законопроект внесен в апреле 2014 года), близкий соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов из комитета по безопасности (последний законопроект — сентябрь 2014 года), олимпийские чемпионы Александр Карелин из комитета по энергетике (апрель 2016 года) и Сергей Чепиков (комитет по спорту), космонавт Елена Серова (комитет по экологии). Все они представляют фракцию "Единая Россия".

Семь "молчунов" — впервые избравшиеся в Думу одномандатники. Помимо Чепикова и Серовой, к ним относятся Родион Букачаков, избранный по округу на Алтае, бывший заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов (комитет по энергетике), а также три бизнесмена — Александр Жупиков, Андрей Каличенко и Сергей Сопчук (все перечисленные — единороссы).

Отметим, что депутатов Госдумы от Алтайского края в рейтинге не оказалось.


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Комментарии

3.08.2017 11:45
- гость -

Зато некоторые, для галочки, такую пургу начинают вносить..лучше бы молчали..

0  0
3.08.2017 11:47
- гость -

Лучше молчать чем вносить бесконечное количество законопроектов, которые якобы должны улучшить жизнь.

0  0
3.08.2017 11:47
- гость -

Дык и правильно, что не внес. Как говорится - не навреди.

0  0
3.08.2017 11:50
- гость -

А Аллачька Гришко сколько внесла?

0  0
3.08.2017 11:55
ujcnm

"Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника"
(Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член "Единой России" Алексей Александров)

0  0
3.08.2017 11:57
- гость -

Не сообразил алтайский дядька, внес бы законопроект запрещающий использование лаврового листа, и тем бы означился

0  0
3.08.2017 12:08
- гость -

Самый умный депутат?

0  0
3.08.2017 12:09
- гость -


3.08.2017 11:57
- гость -
а чо, лаврового листа? Я, вот, укроп не люблю!

0  0
3.08.2017 12:10
Наталья

Лучше молчать, да спать, и при этом получать хорошую оплату! А Алтайский край вымрет от безработицы, пьянства и огромных цен!

0  0
3.08.2017 12:21
ХМ

Родион Борисович, мы, жители Чемальского района РА, некогда вами возглавляемого, гордимся такой вашей работой в ГД РФ!!!)))))))

0  0
3.08.2017 12:38
- гость -

Наталья отдельные персонажы и в работе комиссий не участвуют при этом получая премии.

0  0
3.08.2017 12:53
- гость -

У молчунов хоть дурь не видно. Лучше посмотрите на пламенную речь дочери спикера президента Лизоньки Песковой про развитие российского судостроительства на российских судозаводах. Вот где кладезь мудрости. Кличко тихо рыдает в сторонке...

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