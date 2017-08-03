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Вакансию "офицера планетарной защиты" открыли в американском космическом агентстве NASA. Об этом пишет "Российская газета".
Соискателю обещали зарплату от 124 до 187 тысяч долларов в год.
Будущий сотрудник должен планировать и координировать деятельность, которая связана с космическими миссиями NASA. Кроме этого, "офицер" обязан разбираться во всех вопросах планетарной защиты, обладать большим инженерно-техническим опытом и на момент трудоустройства хотя бы год проработать на высоком посту в государственном учреждении.
В сообщении также сказано, что кандидата ожидают частые командировки и испытательный срок продолжительностью год.
Комментарии
за 11 лямов в год надо 90-о %-там населения России заяву в госдеп накатать - возьмите на испытательный срок, всю жисть благодарны будем....у нас все суперспецы по планетарной защите, особенно с таЁжных районов Подкаменной Тунгуски