Фото: 42.fsin.su
Начальник ГУФСИН по Кемеровской области, генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин, который ранее работал на руководящих должностях в Алтайском крае и Республике Алтай, стал фигурантом уголовного дела об особо крупном взяточничестве.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Кузбассу, в отношении главы регионального ведомства возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Согласно версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 миллионов рублей.
"Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией", — уточняют в СКР.
Накануне у фигурантов дела были проведены обыски, произведена выемка документов. Расследование продолжается.
Отметим, что Константин Антонкин является уроженцем Барнаула. Высшее образование он получил в алтайском политехе, а также в Московском институте МВД России. В 1997-м поступил на службу в УИН УВД Алтайского края. До 2006 года проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУИН Минюста России по Алтайскому краю. С 2006 по 2008 год стоял во главе УФСИН России по Республике Алтай. Затем до 2011 года был заместителем начальника УФСИН России по Алтайскому краю и после этого возглавил ведомство в Кемеровской области.
Комментарии
ха-ха
Тяжело щяс Косте Геннадьичу придётся с системой правосудия, но ничего не по делаешь- новая метла смела и Тулеева, и всех его кентов, и глав силовых,и просто ведомств. Обычный передел Нашей собственности!
..А лицо такое честное! Открытый взгляд и огонь в глазах.. Кто бы мог подумать?
Вот ведь какое дело -есть-много ! а хочется еще больше ! Это и сгубило.
Богу- богово,ЗеКу - зеково! Тюрьма твой дом Константин Геннадьевич! Хотя, не факт.
Интересно, сколько глав ведомств в субъекте федерации носят генеральские погоны? При Советах в АК было два генерала - начальник МВД и начальник летного училища. И все.