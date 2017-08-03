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Экс-начальника алтайского УФСИН подозревают в особо крупном взяточничестве

, ИА "Амител"
В отношении генерал-майора внутренней службы Константина Антонкина возбуждено уголовное дело

Фото: 42.fsin.su

Начальник ГУФСИН по Кемеровской области, генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин, который ранее работал на руководящих должностях в Алтайском крае и Республике Алтай, стал фигурантом уголовного дела об особо крупном взяточничестве.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Кузбассу, в отношении главы регионального ведомства возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 миллионов рублей.

"Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией", — уточняют в СКР.

Накануне у фигурантов дела были проведены обыски, произведена выемка документов. Расследование продолжается.

Отметим, что Константин Антонкин является уроженцем Барнаула. Высшее образование он получил в алтайском политехе, а также в Московском институте МВД России. В 1997-м поступил на службу в УИН УВД Алтайского края. До 2006 года проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУИН Минюста России по Алтайскому краю. С 2006 по 2008 год стоял во главе УФСИН России по Республике Алтай. Затем до 2011 года был заместителем начальника УФСИН России по Алтайскому краю и после этого возглавил ведомство в Кемеровской области.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.08.2017 11:09
- гость -

ха-ха

0  0
3.08.2017 11:11
- гость -

Тяжело щяс Косте Геннадьичу придётся с системой правосудия, но ничего не по делаешь- новая метла смела и Тулеева, и всех его кентов, и глав силовых,и просто ведомств. Обычный передел Нашей собственности!

0  0
3.08.2017 11:13
Шучу, конечно

..А лицо такое честное! Открытый взгляд и огонь в глазах.. Кто бы мог подумать?

0  0
3.08.2017 11:23
гость

Вот ведь какое дело -есть-много ! а хочется еще больше ! Это и сгубило.

0  0
3.08.2017 11:23
Вася Хабибулин

Богу- богово,ЗеКу - зеково! Тюрьма твой дом Константин Геннадьевич! Хотя, не факт.

0  0
3.08.2017 11:30
- гость -

0  0
3.08.2017 11:35
- гость -

Интересно, сколько глав ведомств в субъекте федерации носят генеральские погоны? При Советах в АК было два генерала - начальник МВД и начальник летного училища. И все.

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