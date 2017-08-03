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Воспитанницы краевого социально-реабилитационного центра "Солнышко" пропали в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Известно, что 13-летняя Ольга Ситская и 14-летняя Диана Пысина исчезли 1 августа, покинув реабилитационный центр.
Представитель отряда "Лиза Алерт" уточнила, что на поиски детей также ориентированы силовики, подано заявление о пропаже девочек.
Приметы Ольги Ситской: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые средней длины, прическа асимметричная, глаза карие, уши оттопырены. Была одета в темную футболку, серые лосины, темные сланцы.
Приметы Дианы Пысиной: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые длинные, глаза голубые. Была одета в темную кофту, темные брюки, темные сланцы.
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