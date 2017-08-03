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Новости

CМИ назвали возможную причину ухода Малахова с Первого канала

, ИА "Амител"
Продюсер предложила чаще посвящать эфиры "Пусть говорят" политическим темам, а Малахов уделяет внимание социальным вопросам

Фото: twitter.com

Телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал, вероятно, из-за несогласия с редакционной политикой в отношении программы "Пусть говорят". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ВВС.

По данным издания, новый продюсер Наталья Никонова предложила чаще посвящать эфиры программы политике, в то время как сам Малахов старался делать упор на социальные вопросы. Об этом BBC сообщили сотрудники канала, пожелавшие остаться анонимными.

Подчеркивается, что официальных заявлений по данному поводу пока не поступало ни от одной из сторон. В частности, до сих пор нет никаких подтверждений того, что Малахов переберется на "Россию-1", а также неизвестно, кто заменит его в шоу "Пусть говорят".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.08.2017 11:35
- гость -

Малахов правильно сделал, за обсуждение грязного белья за западе его персоной "нет гранты" не сделают
ну и ржать над ним, как над Киселевым не будут
а до уровня тролля Познера он не дотягивает

0  0
3.08.2017 12:19
Елена

Политики итак очень много, по всем каналам одно и тоже!

0  0
3.08.2017 12:28
- гость -

нормальных передач мало, и шоу Малахова в их число не входит
в принципе, то, что делает М., может делать любой другой

0  0
3.08.2017 12:31
Натка

а мне он очень нравится.
Чуть было не разочаровалась в нем после цикла передач про шмару - Шурыгину, но тему закрыли!!!

0  0
3.08.2017 12:44
- гость -

а хто этот малахов?

0  0
3.08.2017 13:05
Александр

Я согласен с такой позицией Андрея Малахова, не надо политизировать всё и вся!!

0  0
3.08.2017 13:10
Елена

Малахов - лучший ведущий! Очень грамотный, тактичный, эрудированный, хорошо владеет аудиторией

0  0
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