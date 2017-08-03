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Телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал, вероятно, из-за несогласия с редакционной политикой в отношении программы "Пусть говорят". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ВВС.
По данным издания, новый продюсер Наталья Никонова предложила чаще посвящать эфиры программы политике, в то время как сам Малахов старался делать упор на социальные вопросы. Об этом BBC сообщили сотрудники канала, пожелавшие остаться анонимными.
Подчеркивается, что официальных заявлений по данному поводу пока не поступало ни от одной из сторон. В частности, до сих пор нет никаких подтверждений того, что Малахов переберется на "Россию-1", а также неизвестно, кто заменит его в шоу "Пусть говорят".
Комментарии
Малахов правильно сделал, за обсуждение грязного белья за западе его персоной "нет гранты" не сделают
ну и ржать над ним, как над Киселевым не будут
а до уровня тролля Познера он не дотягивает
Политики итак очень много, по всем каналам одно и тоже!
нормальных передач мало, и шоу Малахова в их число не входит
в принципе, то, что делает М., может делать любой другой
а мне он очень нравится.
Чуть было не разочаровалась в нем после цикла передач про шмару - Шурыгину, но тему закрыли!!!
а хто этот малахов?
Я согласен с такой позицией Андрея Малахова, не надо политизировать всё и вся!!
Малахов - лучший ведущий! Очень грамотный, тактичный, эрудированный, хорошо владеет аудиторией