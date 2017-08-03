Жители Барнаула готовы мириться с временными неудобствами, связанными с ремонтом дорог. Главное, чего ждут горожане, — строгий контроль за качеством выполнения ремонта. Об этом свидетельствуют данные опроса "Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?", проведенного на портале Amic.ru. Участие в нем приняли 549 человек.

41% (229) респондентов выбрали ответ "То, что ремонт дорог проводится, — это хорошо. Но хотелось бы, чтобы контроль за качеством ремонта был как можно жестче".

На втором месте по популярности стал вариант ответа "Я легко готов терпеть все неудобства столько, сколько потребуется, лишь бы в итоге город получил действительно качественные и безопасные дороги". Его выбрали 22% участников опроса (125 человек).

Впрочем, 18% респондентов заявили, что им надоел дорожный ремонт. "Каждое лето ремонт идет, а толку никакого", — отвечают горожане.

И 55 жителей Барнаула относятся к дорожному ремонту только положительно: "Отлично, что ремонт ведется в таких масштабах, а работы очень высокого качества", — именно этот ответ выбрали данные участники.

Как уже сообщало ИА "Амител" , в 2017 году в Барнауле по федеральной программе ремонтируется очень большое количество дорожных участков. Именно поэтому в городе этим летом порой приходится стоять в пробках. Что касается контроля, то, по уверению властей, он очень жесткий. Так, 2 августа в городе работала инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Оценим качество дорог!". По итогам осмотра барнаульским дорожникам поставили твердую "четверку", хотя отметили, что проблем в городе еще хватает.