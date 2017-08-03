Фото: gorodlip.ru
Проезд в бийском общественном транспорте можно оплатить не только посредством электронных транспортных карт, но и банковской картой.
Такая возможность появилась с 1 августа. Проект реализовали совместно платежная система "Золотая Корона", Сбербанк, Mastercard и ООО "Норд".
В администрации наукограда отмечают, что в данном случае используется бесконтактная технология, и пассажирам не нужно вводить ПИН-коды. Стоимость проезда будет составлять 17 рублей, как и по нынешним транспортным картам.
Для того чтобы воспользоваться такой возможностью платежа, необходимо иметь именно карты нового поколения с бесконтактной технологией.
Отметим, что в этом смысле Бийск пока обгоняет краевую столицу. В Барнауле, например, пока нельзя рассчитаться за проезд посредством банковских карт. Кстати, сама система электронной оплаты проезда в наукограде также была внедрена раньше, чем в региональном центре.
Комментарии
Пора и в Барнауле сделать так же. А то как в прошедшем веке живём. Ещё и на "Почте России" давно назрело. Подумать только - в комке на переулке за "Боярышник" вполне можно картой оплатить, а на почте за конверт - нельзя! Организация в масштабах целой страны не может внедрить десятилетиями апробированную услугу. Позор!