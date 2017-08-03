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В Кабанском районе Бурятии 77 человек отравились во время танцевального фестиваля Baikal Dance Camp. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, пишет в четверг, 3 августа, "Российская газета" со ссылкой на минздрав республики.
В ведомстве добавили, что среди отравившихся числятся 66 детей. Предварительно установлено, что состояние всех попавших в больницу людей удовлетворительное.
Данных о том, чем отравились люди, все еще нет.
Подчеркивается, что пострадавшие жили в лагере, организованном при фестивале, который проходит с 28 июля по 5 августа. Всего в нем участвуют около 300 детей в возрасте до 17 лет.
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