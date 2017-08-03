Фото: velvet.by
Жители Алтайского края смогут наблюдать в первой декаде августа частичное лунное затмение, сообщили в барнаульском планетарии.
Продолжительность этого явления составит один час 55 минут. В нашем регионе максимум затмения наступит 8 августа в 01:20.
"Наблюдать это удивительное явление можно почти во всех территориях РФ, кроме Дальневосточного края", — уточняют в планетарии.
Напомним также, что 21 августа произойдет еще более замечательное событие — полное солнечное затмение. Однако жители Алтая его не увидят.
Наблюдать за этим событием лучше всего в США, Канаде, Западной Африке, Западной Европе.
Комментарии