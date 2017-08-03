Четверг, 3 Август, 14:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,58
€ 71,69
Brent
$ 51,5
26°
Обь
181см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Что построят на месте ХК "Коммунальщик" в Барнауле? Обзор стройплощадок

, ИА "Амител"
В Индустриальном районе Барнаула возводят несколько новостроек

Сразу несколько новостроек появится в районе улиц Взлетная и Малахова в Барнауле. Так, на месте сгоревшего год назад ХК "Коммунальщик" (ул. Малахова, 134) начинают очищать площадку от оставшихся конструкций. По неофициальным данным, здесь будет возведена 22-этажная высотка. На форумах опубликованы первые рендеры, которые застройщик еще не обнародовал официально.

Если верить им, дом будет состоять всего из одной блок-секции, верхние этажи украсят панорамные окна до пола. Как сообщалось ранее, стройку запланировала компания "Жилищная инициатива", которая ранее уже сдала ЖК "Коммунальщик" рядом с клубом. Хоккеисткам обещают выделить помещения в новой высотке.

Читайте также: Полиция проверяет версию о поджоге стадиона "Коммунальщик" в Барнауле

На улице Взлетная, 2ж возводится пятиэтажное административное здание. Заказчиком объекта выступает краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края". Судя по надписи на самом здании, которое изображено в рендере, это будет один из корпусов Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.

Неслучайно оно и расположилось рядом с уже функционирующим зданием ГУ МЧС по Алтайскому краю. Подрядные работы выполняет ООО "Строитель", начались они в первом квартале текущего года, а завершиться должны в третьем квартале 2018-го.

Другое административное здание появится рядом – на ул. Взлетная, 2м. Правда, здесь проект, сроки его выполнения и подрядная организация держатся в секрете. Заказчиком выступает частное лицо. Строители сейчас завершают третий этаж, а на здании уже висит объявление об аренде под любой профиль или продаже объекта.

Немного дальше – на Взлетной, 33 – началось строительство крупного сельскохозяйственного рынка. Примечательно, что его планировали запустить еще в сентябре 2015 года. Возведением занялось ООО "Алтай-Базис" (заказчик и застройщик). Однако из-за финансовых трудностей работы были отсрочены и возобновились лишь сейчас. Кроме этого, на ул. Взлетная, 23 (рядом с "Магис-спортом") недавно завершили многолетний долгострой. Здесь появился банкетный комплекс "Этажи".

Также недалеко от этих строек – по улице Балтийской, 20 – активизировались работы на площадке, где возводят семиэтажный бизнес-центр. Застройщиком-заказчиком выступает частное лицо, а генподрядчиком – ООО "Гранит". Стройка тоже была анонсирована еще в 2015 году, а в 2018-м планируется ее завершение. Здание расположится между ТЦ "Праздничный" и новым зданием Индустриального районного суда.

Ольга Полиенко


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.08.2017 13:16
- гость -

Кто бы сомневался, что там воткнут жилые дома. Для этого и сжигали.

0  0
3.08.2017 13:22
- гость -

правильно, на хрена нам ещё один спортивный объект в городе лучше очередную высотку построим, а клуб известный на всю страну найдет где тренироваться

0  0
3.08.2017 13:25
- гость -

Хоккеисткам обещают выделить помещения в новой высотке.

простите, но нахрена хокеисткам помещения там, где нет стадиона? или так завуалировано назвали, будут вам квартиры?

0  0
3.08.2017 13:41
гость

Так для этого и сожгли ??? Даа , что тут ещё скажешь . "Хоть ссы в глаза , всё божья роса" . -старая народная мудрость .

0  0
3.08.2017 13:51
Гость

Скоро клубу придёт кирдык. Зарплаты снизили-потихоньку народ разбежится. А несли погорелец ещё и был застрахован-вообще шоколад! И можно руководству поучаствовать в продаже квартирок. Долгоиграющая многоходовочка...

0  0
3.08.2017 13:53
Гость

"Немного дальше – на Взлетной, 33 – началось строительство крупного сельскохозяйственного рынка."(с)

ВДНХ мало оказалось? Все продавцы и покупатели не уместились?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< август 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
14:33
СМИ: контрактники на Урале устроили массовую драку с поножовщиной 1
14:30
Радиостанция "Ретро FM Барнаул" отметит свой день рождения 13 августа 0
14:21
Власти: в Алтайском крае подешевели продукты 2
14:12
Фотоновости. УАЗ перевернулся на Чуйском тракте в Горном Алтае 0
14:03
А ну-ка, бабушки! Самых метких пенсионерок выбрали в алтайской колонии 2
13:54
СМИ: найдены тела двух погибших при пожаре на складе в Абхазии 1
13:31
СК ищет сбежавших из барнаульского реабилитационного центра девочек 0
13:23
СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации 6
13:14
Фотоновости. Сквер у "нулевого километра" в Барнауле получил новую жизнь 5
13:04
Что построят на месте ХК "Коммунальщик" в Барнауле? Обзор стройплощадок 6
12:53
Житель Алтайского края обокрал знакомого и сдал имущество в ломбард 0
12:36
Жители Алтайского края в августе смогут увидеть лунное затмение 0
12:24
66 детей отравились на танцевальном фестивале в Бурятии 0
12:13
Оплата проезда по банковской карте заработала в бийском транспорте 1
12:07
Дорожники в Барнауле срезают новый асфальт. Зачем они это делают? 17
12:00
Новый магазин хобби-маркета Hand Mad открывается в Барнауле 0
11:54
Фотоновости. Улицы Бийска после дождя превратились в "реки" 0
11:43
Барнаульцы готовы терпеть неудобства из-за ремонта дорог. Опрос 0
11:33
Алтайский депутат попал в список главных "молчунов" Госдумы 14
11:24
CМИ назвали возможную причину ухода Малахова с Первого канала 9
11:17
Две воспитанницы детского реабилитационного центра пропали в Барнауле 4
11:01
Экс-начальника алтайского УФСИН подозревают в особо крупном взяточничестве 23
10:49
NASA открыло вакансию "защитника планеты" с зарплатой в 187 тысяч долларов 2
10:33
"Хорошего настроения вам": барнаульцы обсуждают "убитую" улицу Белинского 6
10:23
Власти возмущены тем, как арендаторы содержат фасады в центре Барнаула 12
10:18
Видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде появилось в сети 17
10:14
35 россиян пострадали при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии 20
10:02
Долгожданная "Темная башня" по Стивену Кингу и другие премьеры недели 0
09:50
Поклонскую угостили пломбиром под брендом "Артек". Видео 5
09:34
СМИ: бензиновым авто могут запретить въезд в крупные российские города 23
09:23
Энергоснабжение восстановили в пережившем ураган алтайском селе 0
09:15
Двое мужчин погибли в при столкновении мотоцикла с тепловозом в НСО 1
09:08
Фотоновости. Пробка образовалась в нагорной части Барнаула из-за аварии 2
08:58
Мальчик в письме к Трампу предложил подстричь газон у Белого дома 0
08:42
Заторы в три балла образовались утром 3 августа на дорогах Барнаула 0
08:20
Волонтеры разыскивают пропавшего в Горном Алтае молодого человека 0
08:00
В Алтайском крае мошенники навязывают установку газовых счётчиков 11
07:50
Студия Disney решила переписать сценарий девятого эпизода "Звёздных войн" 0
07:33
200 тыс. руб. просит помочь собрать жительница Барнаула на операцию дочери 6
07:22
"Такого мы не видели": дорожная инспекция поставила оценку властям Барнаула 40
07:03
Трехэтажный коттедж продают в барнаульском поселке Спутник за 11 млн рублей 15
06:44
Содержать обязан: когда и почему дети должны платить алименты родителям? 2
06:32
Голос и лицо "Металлики": интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде 2
06:23
Алтайский край вступил в период аномальной жары 1
06:01
Город старый – таблички новые: глобальная смена адресных вывесок в Барнауле 13
05:01
Врачи выгнали из больницы умершую впоследствии мать троих детей 14
04:01
Российские женщины стали в четыре раза реже просить маткапитал 3
03:41
Напавший на журналиста НТВ предложил "добазариться" 9
02:54
Центробанк предложил россиянам меньше думать о росте цен, чтобы не росли 43
01:56
Невиновен: журналиста НТВ ударил православный патриот, любящий Николая II 36
00:57
РПЦ выступила против безалкогольного пива 36

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.