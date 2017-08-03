Сразу несколько новостроек появится в районе улиц Взлетная и Малахова в Барнауле. Так, на месте сгоревшего год назад ХК "Коммунальщик" (ул. Малахова, 134) начинают очищать площадку от оставшихся конструкций. По неофициальным данным, здесь будет возведена 22-этажная высотка. На форумах опубликованы первые рендеры, которые застройщик еще не обнародовал официально.

Если верить им, дом будет состоять всего из одной блок-секции, верхние этажи украсят панорамные окна до пола. Как сообщалось ранее, стройку запланировала компания "Жилищная инициатива", которая ранее уже сдала ЖК "Коммунальщик" рядом с клубом. Хоккеисткам обещают выделить помещения в новой высотке.

Читайте также: Полиция проверяет версию о поджоге стадиона "Коммунальщик" в Барнауле

На улице Взлетная, 2ж возводится пятиэтажное административное здание. Заказчиком объекта выступает краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края". Судя по надписи на самом здании, которое изображено в рендере, это будет один из корпусов Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.

Неслучайно оно и расположилось рядом с уже функционирующим зданием ГУ МЧС по Алтайскому краю. Подрядные работы выполняет ООО "Строитель", начались они в первом квартале текущего года, а завершиться должны в третьем квартале 2018-го.

Другое административное здание появится рядом – на ул. Взлетная, 2м. Правда, здесь проект, сроки его выполнения и подрядная организация держатся в секрете. Заказчиком выступает частное лицо. Строители сейчас завершают третий этаж, а на здании уже висит объявление об аренде под любой профиль или продаже объекта.

Немного дальше – на Взлетной, 33 – началось строительство крупного сельскохозяйственного рынка. Примечательно, что его планировали запустить еще в сентябре 2015 года. Возведением занялось ООО "Алтай-Базис" (заказчик и застройщик). Однако из-за финансовых трудностей работы были отсрочены и возобновились лишь сейчас. Кроме этого, на ул. Взлетная, 23 (рядом с "Магис-спортом") недавно завершили многолетний долгострой. Здесь появился банкетный комплекс "Этажи".

Также недалеко от этих строек – по улице Балтийской, 20 – активизировались работы на площадке, где возводят семиэтажный бизнес-центр. Застройщиком-заказчиком выступает частное лицо, а генподрядчиком – ООО "Гранит". Стройка тоже была анонсирована еще в 2015 году, а в 2018-м планируется ее завершение. Здание расположится между ТЦ "Праздничный" и новым зданием Индустриального районного суда.

Ольга Полиенко