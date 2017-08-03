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Полицейские задержали жителя села Поспелиха, которого подозревают в краже монитора и ТВ-приставки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что преступление было совершено днем. 35-летний мужчина пришел в гости к знакомому, но дома никого не было. Злоумышленник заметил открытое настежь окно, снял с него москитную сетку и проник в жилье. Затем мужчина похитил монитор от компьютера и ТВ-приставку, после чего скрылся с места преступления.
Сутки спустя полицейские задержали злоумышленника. Похищенное имущество стражи порядка изъяли в ломбарде. Задержанный рассказал, что за продажу вещей он получил 1500 рублей.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, грозящее злоумышленнику, – шесть лет тюрьмы.
Подчеркивается, что злоумышленник уже не раз привлекался к ответственности за кражи.
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