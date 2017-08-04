С ноября 2017 года алтайские застройщики, привлекающие деньги дольщиков, начнут делать отчисления в Компенсационный фонд в размере 1,2% от суммы договора. Он был специально создан, согласно последним поправкам в ФЗ №214 "Об участии в долевом строительстве…", которые вступили в силу с 1 июля. Раньше застройщики платили обязательные взносы страховым компаниям, однако этот способ защиты граждан оказался неэффективным, и в правительстве разработали новые меры поддержки. Их главная цель – снять ответственность с государства, ведь стройку ведут частники, а решать проблемы обманутых дольщиков приходится чиновникам. Подробности читайте в нашем материале.

Выиграют банкиры

Теперь в случае заморозки проекта из Фонда будут выделяться средства на его завершение или денежная компенсация пострадавшим. Граждане в этом случае довольны – они могут чувствовать себя более защищенными. Строители недоумевают, почему должны платить за нерадивых коллег, и пугают ростом цен на новостройки – ведь у них увеличиваются затраты.

"Другим механизмом защиты дольщиков станут специальные эскроу-счета в банках. Их должен создать сам застройщик, а впоследствии средства граждан, приобретающих новостройки, будут поступать туда, а не в стройкомпанию, как сейчас", — рассказывает председатель правления Союза строителей "Регионального отделения работодателей Алтайского края" Александр Мишустин.

Банк такой счет замораживает до окончания строительства. А в это время застройщик, которому нужны деньги на возведение объекта, кредитуется у этого же банка, но уже под проценты. В случае его банкротства дольщикам вернут все средства назад с этого эксроу-счета. Пока данная мера добровольная, и, по словам Мишустина, никто из застройщиков Алтайского края на нее не идет. Но если очередными поправками это сделают обязательным, девелоперы опять понесут расходы и заложат их в стоимость квартир. Пострадают конечные потребители, хоть и получат дополнительные гарантии. А выиграют, как обычно, банкиры.

Мелких станет меньше

Еще одна значимая поправка – требования о минимальном уставном капитале организации. Его размер прямо пропорционален площади объекта. Например, если девелопер собирается возвести небольшое здание площадью 1500 кв. м, то у него должно быть не менее 2,5 млн рублей собственных средств. А если кто-то задумал проект более 500 000 км. м, то должен иметь как минимум 1,5 млрд рублей капитала.

Эксперты считают, что это ограничение коснется мелких и начинающих фирм, у которых еще нет большого денежного оборота. Кто-то из них обратится в более скромные проекты. Самые хитрые и бесстрашные начнут применять серые схемы (в обход 214-ФЗ) – например, предварительные договоры купли-продажи, вексельную систему, создание жилищно-строительных кооперативов. Менее изобретательные и вовсе уйдут с рынка.

"Если у компании маленький уставной капитал, значит, она просто не сможет привлекать средства дольщиков. В этом случае организация должна строить за свои деньги либо создавать какой-то минимальный уставной фонд. Например, за счет поручительства учредителей", — поясняет Мишустин.

Другие важные правки, внесенные в 214-й закон в этом году:

Застройщик теперь обязан обнародовать самую полную информацию об объекте, а также публиковать на сайте сканы всех сопутствующих документов.

Он также должен предоставить все сведения в специально создаваемый реестр, где соберут данные обо всех компаниях и объектах долевого строительства.

На момент сдачи квартиры застройщик должен передать дольщикам подробную инструкцию о том, как правильно ее эксплуатировать.

Если раньше застройщик в процессе возведения здания мог сократить площадь квартиры, сославшись на погрешности проекта, то сейчас он не имеет права отступить от заявленной в договоре квадратуры более чем на 5%.

Застройщикам теперь запрещено "перебрасывать" средства с одной новостройки на другую. По каждому дому они начнут вести отдельную документацию и использовать средства дольщиков будут строго по назначению.

Компании, имеющие неоплаченные штрафы, пени, недоимки по налогам и сборам, не смогут привлекать средства дольщиков.

Ольга Полиенко