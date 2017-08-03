Фото: barnaul.org
Реконструкцию сквера, расположенного у "нулевого километра", завершили в центре Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В этом месте уложили тротуарную плитку, высадили новые цветы, обустроили газон, установили вазу из искусственного камня высотой около двух метров, декоративные камни, а также современные антивандальные фонари.
Кроме того, здесь появились элегантные скамейки и стильные урны.
Говоря о завершении работ, глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков подчеркнул: "Этот уголок в самом центре города получился красивым, уютным и очень современным благодаря совместным усилиям власти и предпринимательского сообщества. Надеюсь, что жители и гости города оценят наш труд и не будут ничего разрушать".
Отметим, что районные власти приняли решение провести здесь благоустроительные работы к 80-летию Алтайского края.
Комментарии
А мамонт теперь где?
В тундру ушел.
Красиво.
Мдя...Заменили красивого мамонтёнка на чудо фалической формы
как будто все вот это нельзя было сделать вокруг мамонта
тема Мамонтенка осталась нераскрытой.
где Мамонтенок???
Мне нравится. Уютно.
Да вымер он...
Мамонт теперь на Титова.