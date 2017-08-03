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Новости

СМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации

, ИА "Амител"
Мэрия готова предоставить жильцам домов, которые собираются сносить, возможность переехать в квартиры большей площади без доплат

Фото: yandex.ru

Власти Москвы предложили новый вариант расселения в рамках программы реновации. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что мэрия готова предоставить жильцам домов, которые собираются сносить, возможность переехать в квартиры большей площади без доплаты. При этом новое жилье будет находиться в более дешевом районе в пределах округа. Подчеркивается, что разница в стоимости одинакового по площади жилья в разных районах может доходить до 15%.

Ранее власти предложили вариант, согласно которому собственники сносимых домов смогут переехать в квартиры большей площади в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке.

Газета со ссылкой на источники в мэрии Москвы добавила, что данный вариант все еще остается в повестке обсуждения чиновников.

Собеседник газеты рассказал, что в данный момент ведутся консультации с АИЖК и крупными банками на предмет создания специальных ипотечных продуктов для переселенцев.

Ранее заместитель мэра российской столицы Марат Хуснуллин сообщил, что кроме пятиэтажек в программу реновации вошли двух- и трехэтажные дома, также около сотни девятиэтажек.

Во вторник мэрия разместила окончательный список программы реновации, в который были включены 5144 дома.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.08.2017 13:30
- гость -

Ну, быдлонаселение предупреждали, что так и будет...

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3.08.2017 13:50
- гость -

вот и право собственности такое у нас. люди жили, обустраивали квартиры, делали ремонты, все это летит к чертям, еще плату за капремонт берут. пинком выгоняют, а переезд, ремонт и т.д. за свой счет. красавцы

0  0
3.08.2017 13:59
- гость -

Так пусть мэрия выкупает каждую квартиру за деньги.....всему своя цена....в чем проблема то? По 12 комнат же выкупали в коммуналках. Да дорого, ну что ж поделать зато повода не будет обвинить мэрию в нарушении прав человека

0  0
3.08.2017 14:15
- гость -

наверное будет так: либо за МКАД, но быстро. либо в пределах МКАД но не сразу

0  0
3.08.2017 14:17
- гость -

человек покупал квартиру в определенном районе, на определенном этаже, на солнечной или теневой стороне дома, окна во двор или нет - исходя из личной нуждаемости, здесь это все отбирается, и всосвывается непонятно какая халупа, непонятно где.

0  0
3.08.2017 14:18
- гость -

3.08.2017 13:59
- гость -

Тогда на реновации не наварятся. А для чего она задумана? Для улучшения жизни москвичей? Нет. Она задумана для повышения прибылей афилированных строительных компаний .

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