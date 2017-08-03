Фото: murman.ru
Следственный комитет устанавливает местонахождение двух девочек, сбежавших из детского реабилитационного центра "Солнышко" в Барнауле.
Как сообщили в региональном управлении СКР, известно, что одна из воспитанниц центра ранее уже неоднократно уходила из социального учреждения, поскольку не желала соблюдать правила проживания в нем.
Напомним, 14-летняя Диана Пысина и 13-летняя Ольга Ситская пропали 1 августа.
На поиски девочек также ориентированы полицейские и волонтеры.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении девочек, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02, 02, 8 (3852) 393-433, 8-905-986-48-23.
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