Фото: УФСИН по Алтайскому краю
В исправительной колонии №6 (Шипуново) прошли соревнования "А ну-ка, бабушки!", которые уже называют самыми веселыми в этом году, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.
Первый конкурс назывался "Самая меткая бабушка". Чтобы победить, необходимо было максимальное количество раз попасть теннисным шариком в таз. В конкурсе "Самый ловкий переносчик" пенсионерки должны были, зажав губами ложку, в которой лежит теннисный шарик, пробежать определенную дистанцию быстрее соперников. Кроме того, для осужденных был организован забег со швабрами, конкурсное состязание "Прокрути дольше обруч" и многое другое. Победителем состязаний стала команда исправительного центра №2.
Комментарии
Это для чего и для кого? Для тех, кто срок мотает, чтобы их развеселить? Или для всех остальных, кого еще не посадили, показать как весело на зоне?
на первой фотографии справа ооочень колоритная троица....