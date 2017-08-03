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Автомобиль УАЗ-2206 перевернулся на трассе в Онгудайском районе Республики Алтай — водитель машины получил травмы, сообщили 3 августа в МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла накануне утром на 586-м километре Чуйского тракта, когда 35-летний житель Онгудая, находившийся за рулем, не справился с управлением на опасном повороте и допустил опрокидывание автомобиля.
"В результате происшествия водитель автомобиля с полученными травмами был доставлен в районную больницу, не госпитализирован. Тестирование сельчанина на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", — указывают в МВД.
В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.
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