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В Абхазии нашли тела двух человек, которые, предположительно, погибли от взрыва на складе боеприпасов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на республиканское МВД.
В ведомстве уточнили, что тела были найдены "чуть выше источника". Предполагается, что погибшие являлись туристами. Он погибли от осколочных ранений.
В сообщении также сказано, что сейчас ведутся поиски еще одного человека.
ТАСС добавляет, что погибшие являлись жительницами Санкт-Петербурга - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения. Третья женщина, их подруга, госпитализирована с переломом руки.
Напомним, взрывы на складе боеприпасов произошли вечером в среду, 2 августа, в селе Приморское Гудаутского района. В данный момент выясняются причины инцидента, в результате которого пострадали 60 человек, включая 35 российских туристов.
Комментарии
Эхо недавней войны . Или кому - то не терпится развязать очередную бойню .