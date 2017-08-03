Фото: agenda-u.org
Продовольственная дефляция зафиксирована в Алтайском крае в июле — в регионе ввиду сезонных факторов подешевели овощи.
Как сообщили в краевом министерстве экономического развития, в прошлом месяце потребительские цены на товары в Алтайском крае снизились на 0,3% по отношению к июню.
Что касается снижения цен непосредственно на продукты питания, то они стали меньше на 0,6%.
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"Значительно подешевели капуста белокочанная, огурцы свежие, помидоры, яйца куриные, снизилась стоимость консервов мясных, вермишели, свеклы, молочных продуктов", — указывают в региональном МЭР.
По итогам же семи первых месяцев текущего года индекс потребительских цен составил 101,9%. Это в два раза ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
Комментарии
Инфляция, дефляция , каждый год по отчетам практически минимальны , а живем все хуже и едим с каждым годом все больше ерунды , а не продуктов. Меня просто убивает мясосодержащая колбаса по 40 рублей за 400 грамм, из чего она интересно сделана ?Яблоки все перевалили за 100 рублей , картофель по 45 рублей, капуста две недели назад вообще за 50 рублей стоила и т.д. Где это хваленное импортозамещение ? Хоть хлеб Повалихинский вкусный,а то в марийке эту кислятину вообще невозможно есть.
Слава губеру и меееееру))))