Фото: ura.ru
Массовая потасовка произошла в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани в Свердловской области. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает портал "URA.ru" со ссылкой на источник в военном ведомстве.
По словам собеседника издания, столкновение произошло между группой из 60 контрактников из Тувы и сотней солдат из Еланского гарнизона. Все участники столкновения оказались контрактниками.
Источник отметил, что тувинцев прислали три месяца назад для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом они выпили спиртного, отметив окончание учебы, и вспомнили обиды, которые видели от местных. Затем бойцы вооружились ножами и заточками и напали на казарму. Отмечается, что в результате столкновения ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже доставили в госпиталь в Екатеринбург. Издание подчеркивает, что все раненые — из числа бойцов Еланского гарнизона.
В учебный центр прибыла рабочая группа старших офицеров ЦВО вместе с заместителем командующего Центральным военным округом генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым для расследования обстоятельств и причин побоища.
Портал подчеркивает, что в четверг, 3 августа, в Свердловскую область с инспекцией прибывает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Комментарии
ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже доставили в госпиталь в Екатеринбург. Издание подчеркивает, что все раненые — из числа бойцов Еланского гарнизона.
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В заголовке несоответсвие: Пьяные тувинцы напали ночью на спящих солдат
Разве можно 60 тувинцев в одном месте собирать, да еще и выпивших. Как вообще туда алкоголь попал?
Тувинцам можно, ибо министр обороны оттуда
3.08.2017 15:27
- гость -
Тувинцам можно, ибо министр обороны оттуда
ага, шнапс он им и привез
введите в яндекс-тувинцы в армии-картинки и все станет ясно