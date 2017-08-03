Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Renault Logan сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу в центре Барнаула.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла 3 августа в 12:10 на проспекте Строителей. Известно, что мальчик 2005 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В этот момент на него наехал автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1952 года рождения.
В результате ДТП ребенок получил травмы, оказана медицинская помощь, госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Это самый страшный переход. Тут все летят. САМ ТАМ БОЮСЬ ПЕРЕХОДИТЬ.А мне 44.Выздоровления ребёнку.
Согласна про тот переход. Там принципиально никто пешеходов не пропускает, все летят. Всем пофиг, что пешеход идет по переходу, его словно не видят. Ставили бы уже светофор там. Иначе реально страшно переходить.
не знаю как сейчас, но раньше мне как водителю не нравился этот переход тем, что рядом росли деревья или кустарник, и подходящих к ПП пешеходов не было видно. Всегда пугал меня этот ПП
какие вы трое испуганные. торопиться не надо переходя по нему.
а вот кусты с левой стороны, там действительно надо вырубить. подходящих к пп людей видно в последний момент...
Светофора там не надо. А вот надземку сделать нужно. Там даже проблем с местом нет..
каждый день там перехожу. Вчера иду, все встали, а уpoд на квадрике летит гaд, даже не притормозил, на ближней ко мне полосе. Вот куда лететь уpoду, знаки видно, зебру тоже изза кустов не просматривается нифига кто там выходит - на что надеятся, что никого нет, а если есть?
А может там ребёнок, а может пожилой человек, да хоть кто, малоли. Притормози, посмотри, нет никого - газуй, много времени не займёт, ведь там может оказаться твой ребёнок или мать-отец или какой другой родственник или друг/сват/брат.....
Чтоб не летали, лежачий полицейский там должен быть.
65 летние водители с замедленной реакцией....