Фото: 1pnz.ru
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего борца Юрия Власко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Агентство напоминает, что ранее появилась информация о том, что подозреваемые скрываются от следствия.
ТАСС добавляет, что подозреваемого задержали в среду, 2 августа.
Труп спортсмена с ножевыми ранениями нашли в минувшую субботу, 29 августа, на берегу Байкала, рядом с селом Горячинск. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.
Сообщалось, что двукратный победитель юниорского чемпионата Европы Власко скончался во время массовой драки после ссоры с отдыхающими. Правоохранители уже установили личности участников потасовки.
За день до происшествия в Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов по приглашению местного борца на машинах поехали к Байкалу, где и произошел конфликт.
Подчеркивается, что погибший входил в молодежную сборную страны и был одним из перспективнейших спортсменов в полутяжелом весе. Он выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.
Комментарии