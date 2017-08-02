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Барнаульцы с размахом отмечают День ВДВ

, ИА "Амител"
"ВДВ по праву носят звание элиты российской армии", - депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин

Барнаульские десантники отмечают 2 августа 87-ю годовщину со дня образования ВДВ. В этот день мероприятия проходят по всему Алтайскому краю. Традиционно широко День ВДВ отмечают в Барнауле.

В этом году празднование Дня десантника началось в 10:00 на площади Ветеранов с показательных выступлений военно-патриотических клубов и спецназа. Затем председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин дал официальное открытие митингу.

"ВДВ по праву носят звание элиты российской армии. Бойцы выполняют самые сложные и ответственные задания, первыми оказываются на передовой. Сегодняшние десантники, ветераны ВДВ вносят свой вклад в укрепление безопасности и благополучия страны, в патриотическое воспитание молодежи, являются для будущих защитников Отечества ярким примером верности присяге, стойкости, взаимовыручки, образцом лучших традиций боевого братства. Уверен, так будет и впредь. Искренне желаю всем, кто связал свою жизнь с ВДВ, крепкого здоровья, мирного неба, новых успехов на благо Отечества!", — поздравил присутствующих Сергей Завалихин.

В ходе мероприятия к мемориалу "В честь воинов-интернационалистов" и памятным доскам солдат, погибших в локальных конфликтах, были возложены цветы, а также минутой молчания и оружейным залпом почтили память павших на полях сражений.

Затем участники праздника проследовали к Мемориалу Славы для возложения цветов, а также состоялась панихида на Власихинском кладбище у часовни, основанной в 1996 году Союзом ветеранов Афганистана.

После этого десантники отправились на пляж "Водный мир", где планируется концертно-спортивная программа, пройдет командная эстафета, соревнования по волейболу, футболу, гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, также выступят творческие коллективы.


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