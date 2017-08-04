Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит?
, ИА "Амител"
На завтрак, обед и ужин: какое применение можно найти кабачкам и что особенного из них приготовить?
Если ягоды в тот или иной год бывает мало, то с количеством кабачков обычно стабильно везет. И многие даже не понимают, что с ними делать, поэтому очень часто, те у кого есть огороды, раздают эти овощи родственникам, друзьям и знакомым. Хотя на самом деле из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, а каких, смотрите в подборке от Кухни.Amic.ru.
Яйца разбить и смешать с молоком и солью. Взбить их венчиком до образования пены. Кабачки очистить, нарезать на тонкие полоски и выложить на сковороду. Потомить 1-2 минуты и залить яичной смесью. Убавить огонь, закрыть крышкой и готовить омлет в течение 10 минут.
Картофельно-кабачковый рулет с форелью
Что потребуется?
Картофель – 430 г
Цукини – 200 г
Молоко – 2 ст.л.
Яйцо – 2 шт.
Сыр твердый – 100 г
Сливки жирные – 2 ст.л.
Сыр творожный с зеленью – 140 г
Форель слабосоленая (филе) – 200 г
Чеснок – 1 зубчик
Масло растительное – 2 ч.л.
Как готовить?
Картофель очистить и натереть, цукини промыть и натереть с кожурой, смешать с картофелем и добавить яйца, молоко, натертый на средней терке твердый сыр. Форму застелить пергаментом и выложить получившуюся массу (если противень маленький, то половину, после вторую). Распределить ровным слоем и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Достать и дать остыть. Смешать творожный сыр с зеленью, сливками и чесноком. Форель нарезать на небольшие кусочки. Основу для рулета смазать творожным кремом и выложить рыбу. Свернуть, снова выложить на противень и запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Суп-пюре из кабачков с плавленным сыром
Что потребуется?
Куриное филе – 200-300 г
Вода – 1 л
Кабачки – 700 г
Плавленый сыр – 200 г
Картофель – 1-2 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Растительное масло – 1-2 ст.л.
Морковь – 1 шт.
Чеснок – 1-2 зубчика
Соль, перец – по вкусу
Как готовить?
Филе отварить и убрать из бульона. Картофель очистить, порубить и выложить в бульон, довести до кипения и добавить очищенные и порезанные кабачки. Посолить и варить до готовности. Нашинковать лук, морковь, подавить чеснок и обжать все это на сковороде, посолить овощи и выложить их в бульон. Все перемешать и измельчить блендером. После добавить плавленный сыр, дать ему раствориться в бульоне, мелко нарезать курицу и смешать с супом.
Кабачковая запеканка
Что потребуется?
Куриное филе — 300 г
Кабачки — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Шампиньоны — 2-3 шт.
Сыр твердый — 30 г
Масло растительное — 2 ст.л.
Петрушка — пару веточек
Соль, перец - по вкусу
Как готовить?
Нарезать лук, натереть морковь и обжарить. Добавить грибы и готовить около 5 минут. Филе порубить в фарш. Кабачки натереть и отжать лишний сок. Все смешать до однородности и добавить яйцо. Форму для выпекания смазать маслом. Выложить массу и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. После посыпьте тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10 минут.
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