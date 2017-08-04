Пятница, 4 Август, 07:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,75
€ 71,95
Brent
$ 51,5
24°
Обь
181см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит?

, ИА "Амител"
На завтрак, обед и ужин: какое применение можно найти кабачкам и что особенного из них приготовить?

Если ягоды в тот или иной год бывает мало, то с количеством кабачков обычно стабильно везет. И многие даже не понимают, что с ними делать, поэтому очень часто, те у кого есть огороды, раздают эти овощи родственникам, друзьям и знакомым. Хотя на самом деле из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, а каких, смотрите в подборке от Кухни.Amic.ru.

Омлет с кабачками

Что потребуется?

  • Кабачок молодой — 1-2 шт. 
  • Яйца куриные — 3 шт. 
  • Молоко — 150 мл 
  • Сливочное масло — 30 г 
  • Соль — 3 щепотки

Как готовить?

Яйца разбить и смешать с молоком и солью. Взбить их венчиком до образования пены. Кабачки очистить, нарезать на тонкие полоски и выложить на сковороду. Потомить 1-2 минуты и залить яичной смесью. Убавить огонь, закрыть крышкой и готовить омлет в течение 10 минут.

 

Картофельно-кабачковый рулет с форелью

Что потребуется?

  • Картофель – 430 г
  • Цукини – 200 г
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Сливки жирные – 2 ст.л.
  • Сыр творожный с зеленью – 140 г
  • Форель слабосоленая (филе) – 200 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Масло растительное – 2 ч.л.

Как готовить?

Картофель очистить и натереть, цукини промыть и натереть с кожурой, смешать с картофелем и добавить яйца, молоко, натертый на средней терке твердый сыр. Форму застелить пергаментом и выложить получившуюся массу (если противень маленький, то половину, после вторую). Распределить ровным слоем и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Достать и дать остыть. Смешать творожный сыр с зеленью, сливками и чесноком. Форель нарезать на небольшие кусочки. Основу для рулета смазать творожным кремом и выложить рыбу. Свернуть, снова выложить на противень и запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Суп-пюре из кабачков с плавленным сыром

Что потребуется?

  • Куриное филе – 200-300 г 
  • Вода – 1 л 
  • Кабачки – 700 г 
  • Плавленый сыр – 200 г 
  • Картофель – 1-2 шт. 
  • Репчатый лук – 1 шт. 
  • Растительное масло – 1-2 ст.л. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Чеснок – 1-2 зубчика 
  • Соль, перец – по вкусу

Как готовить?

Филе отварить и убрать из бульона. Картофель очистить, порубить и выложить в бульон, довести до кипения и добавить очищенные и порезанные кабачки. Посолить и варить до готовности. Нашинковать лук, морковь, подавить чеснок и обжать все это на сковороде, посолить овощи и выложить их в бульон. Все перемешать и измельчить блендером. После добавить плавленный сыр, дать ему раствориться в бульоне, мелко нарезать курицу и смешать с супом. 

Кабачковая запеканка

Что потребуется?

  • Куриное филе — 300 г 
  • Кабачки — 2 шт. 
  • Лук репчатый — 1 шт. 
  • Морковь — 1 шт. 
  • Шампиньоны — 2-3 шт. 
  • Сыр твердый — 30 г 
  • Масло растительное — 2 ст.л. 
  • Петрушка — пару веточек 
  • Соль, перец - по вкусу

Как готовить?

Нарезать лук, натереть морковь и обжарить. Добавить грибы и готовить около 5 минут. Филе порубить в фарш. Кабачки натереть и отжать лишний сок. Все смешать до однородности и добавить яйцо. Форму для выпекания смазать маслом. Выложить массу и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. После посыпьте тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10 минут.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< август 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:22
Алтайские застройщики больше не смогут обманывать дольщиков: о новом законе 0
07:03
Коттедж в экологически чистом районе Барнаула продают за 10,3 млн рублей 0
06:49
Не продавайте себя задешево: дюжина цитат от экс-президента Обамы 9
06:32
Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит? 0
06:19
Дожди, грозы и аномальную жару обещают в Алтайском крае 4 августа 0
06:01
Проспект Социалистический перекрывают в центре Барнаула на 10 дней 0
05:44
Автомобиль с мертвым мужчиной нашли в реке на Алтае 0
04:09
Девушку унесло течением под баржу на речном вокзале в Барнауле 1
03:56
"Веслом в рамках 223-ФЗ": мат и раздетую женщину нашли на сайте госзакупок 0
02:21
Рожать в России будет некому: неутешительные данные Росстата 0
01:38
Фотоновости. Каток "улетел" от удара грузовика на трассе Барнаул - Рубцовск 1
00:59
Путин назвал криминалом нарушения, о которых он услышал на "Прямой линии" 0
23:44
Ударившего журналиста НТВ мужчину посадили на пять суток за неповиновение 0
23:34
Массовой дракой пенсионерок едва не закончилась раздача освященной каши 0
23:13
Власти на Ямале осушили несанкционированное природой голубое чудо-озеро 0
22:46
Володин: для депутата счастье, когда он может помочь человеку 0
22:33
Экс-сенатора Цыбко приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 70 млн 0
22:05
Журналист НТВ готов в суде помириться с ударившим его мужчиной 1
21:45
Левитин: российские дороги пока не для беспилотных авто 0
21:26
Ударившего журналиста НТВ оставили под подпиской о невыезде 0
21:01
Полпред против назначения племянницы Рогозина директором нацпарка Сочи 1
20:44
Сливы, персики и груши: 19 тонн фруктов не пропустили на Алтай 0
20:25
Жители Омска купались в реке рядом с пролежавшим сутки утопленником 0
20:11
Новый асфальт в центре Барнаула вскроют, чтобы выяснить причину провалов 3
19:51
Сотрудники СКР начали очищать профили во "ВКонтакте" от личных фото 1
19:34
Мемы с избитым журналистом и платная парковка в Барнауле: обзор соцсетей 0
19:23
Житель Тобольска захватил ребенка в заложники ради пива 0
19:07
Коротко о главном: барнаульские дороги, смена табличек и "Коммунальщик"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 августа
18:54
Пользователи Skype по всему миру лишились связи 0
18:26
СМИ сообщили об отсутствии заявления Малахова на увольнение 0
18:06
Фотоновости. Капремонт улицы Гущина начали в Барнауле 0
17:50
ХК "Алтай" сыграет с экс-командой КХЛ "Металлург" из Новокузнецка 0
17:41
Двое жителей Новосибирска пропали в реках Горного Алтая 0
17:33
Конфискованных соколов-балобанов выпустили на свободу на Алтае. Фото
В Алтайском крае в дикую природу выпустили занесенных в Красную книгу соколов-балобанов
17:23
Останки пропавшего в годы ВОВ алтайского бойца нашли на острове Шумшу 0
17:15
Губернатор: погодные условия не повлияют на уборку урожая в Алтайском крае 0
17:04
Володин рассказал, в чем заключается счастье депутата 8
16:50
Подачу воды временно прекратят в Рубцовске из-за остановки гидроузла 0
16:34
"Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае пятый год подряд работает без прибыли 13
16:24
Двухлетний Якубович растрогал пассажиров самолета в США. Видео 1
16:12
Алтайские вузы стали публиковать списки поступивших на бюджет абитуриентов 0
16:07
Трамп предложил отменить визовую лотерею Green Card 0
15:51
Бийчанин похищал колодезные люки и сдавал их в пункт приема металла 4
15:40
Ремонт улицы Балтийской облегчил работу пожарным 10
15:32
Трое злоумышленников ворвались в квартиру бийской пенсионерки и ограбили ее 0
15:23
СМИ: Саакашвили лишился всех паспортов и стал невыездным 6
15:13
Лже-родственники незаконно пересекли границу Алтая, спасаясь от правосудия 0
15:04
Подозреваемого в убийстве борца Власко задержали в Бурятии 0
14:48
Фотоновости. Ребенка сбили на пешеходном переходе в центре Барнаула 7
14:33
СМИ: контрактники на Урале устроили массовую драку с поножовщиной 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.