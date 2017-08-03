Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю
Суд в Алтайском крае вынес приговоры двум нарушителям границы, которые изначально заявляли, что являются родственниками.
Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по региону, в июле текущего года в ночное время были задержаны двое неизвестных, которые, преодолев оградительный забор на государственной границе, двигались в Россию со стороны Казахстана.
Изначально мужчины заявили, что они являются гражданами РФ и потеряли паспорта. При этом оба назвали одинаковые фамилии, подчеркнув, что приходятся друг другу родственниками.
Впрочем, эта информация не подтвердилась. Один из нарушителей границы оказался гражданином РФ, который нарушил миграционное законодательство Казахстана. Второй мужчина оказался гражданином сопредельного государства и в феврале этого года был осужден за грабеж.
"Таким образом, указанные лица пытались нарушить государственную границу с целью уклонения от уголовного преследования", — констатируют в пограничном управлении.
В итоге суд приговорил обоих к четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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