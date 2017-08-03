Фото: gazeta.kg
Экс-президент Грузии, бывший одесский глава Михаил Саакашвили больше не может пересечь какую-либо госграницу, так как Киев после лишения гражданства Украины аннулировал все его паспорта. Об этом пишет Life со ссылкой на "Комсомольскую правду на Украине".
Источник издания отметил, что президент Украины Петр Порошенко "разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию". После подписания указа о лишении бывшего грузинского лидера гражданства через МИД Украины сразу были оповещены компетентные органы в Штатах и других странах о том, что у Саакашвили аннулированы все паспорта.
Таким образом, сейчас он не может покинуть Соединенные Штаты, куда отправился перед отзывом гражданства Украины. По словам собеседника издания, "товарищ Саакашвили [находится] в изоляции". Причем все выставлено так, что Киева по факту не коснулся процесс экстрадиции Саакашвили в Грузию, данный вопрос предстоит решать Америке.
Напомним, Порошенко указом лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Согласно официальным заявлениям, экс-президент Грузии указал в анкете на получение паспорта ложные данные, а именно скрыл, что является фигурантом уголовного дела на родине. Политик позже отметил, что не заполнял анкету, а подпись в ней поставил другой человек.
Комментарии
Технично его слили.
Очень красивая комбинация.
Приятно смотреть, как змеи друг друга кусают
Теперь он и для Нас отработанный материал- ушли клювастого в забвение.
у Вальцмана нет друзей, только власть и деньги.