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Новости

СМИ: Саакашвили лишился всех паспортов и стал невыездным

, ИА "Амител"
Таким образом, бывший президент Грузии лишился возможности покинуть Штаты

Фото: gazeta.kg

Экс-президент Грузии, бывший одесский глава Михаил Саакашвили больше не может пересечь какую-либо госграницу, так как Киев после лишения гражданства Украины аннулировал все его паспорта. Об этом пишет Life со ссылкой на "Комсомольскую правду на Украине".

Источник издания отметил, что президент Украины Петр Порошенко "разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию". После подписания указа о лишении бывшего грузинского лидера гражданства через МИД Украины сразу были оповещены компетентные органы в Штатах и других странах о том, что у Саакашвили аннулированы все паспорта.

Таким образом, сейчас он не может покинуть Соединенные Штаты, куда отправился перед отзывом гражданства Украины. По словам собеседника издания, "товарищ Саакашвили [находится] в изоляции". Причем все выставлено так, что Киева по факту не коснулся процесс экстрадиции Саакашвили в Грузию, данный вопрос предстоит решать Америке.

Напомним, Порошенко указом лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Согласно официальным заявлениям, экс-президент Грузии указал в анкете на получение паспорта ложные данные, а именно скрыл, что является фигурантом уголовного дела на родине. Политик позже отметил, что не заполнял анкету, а подпись в ней поставил другой человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.08.2017 15:42
Вадила джипа

Технично его слили.
Очень красивая комбинация.

0  0
3.08.2017 15:47
- гость -

Приятно смотреть, как змеи друг друга кусают

0  0
3.08.2017 15:55
- гость -

Теперь он и для Нас отработанный материал- ушли клювастого в забвение.

0  0
3.08.2017 16:09
- гость -

у Вальцмана нет друзей, только власть и деньги.

0  0
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