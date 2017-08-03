Фото: rb7.ru
Налет на квартиру пенсионерки совершили трое мужчин в Бийске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Преступление было совершено, когда сын 69-летней женщины ушел на работу. Горожанка услышала, что кто-то пытается открыть замок входной двери. Затем в квартиру ворвались трое неизвестных, один из которых схватил пожилую хозяйку, силой затащил в соседнюю комнату и, положив на лицо женщины подушку, стал требовать деньги и золото.
Примерно спустя пять минут грабители скрылись. Когда женщина пришла в себя, то обнаружила, что из квартиры пропали два сотовых телефона и ноутбук общей стоимостью более 36 тысяч рублей.
Женщина смогла описать злоумышленников, что значительно облегчило их поиск. На следующий день все трое подозреваемых были задержаны и отправлены под стражу.
Все они дали признательные показания. Похищенные вещи изъяты. Расследование продолжается.
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