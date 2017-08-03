Отремонтированная дорога на улице Балтийской в Барнауле позволяет пожарным города быстрее приезжать на место возгорания. Об этом было заявлено во время посещения депутатом Барнаульской городской Думы Сергеем Завалихиным пожарной части № 2 Индустриального района.
Начальник части Сергей Пустынников сообщил, что в среднем пожарная служба Индустриального района совершает семь выездов в день на выполнение основных задач, помимо этого, в течение дня также совершаются техническое обслуживание и обеспечивающие вызовы.
"Наибольшее количество возгораний происходит, конечно, в летний период, но тем не менее повышенная пожароопасность существует и в отопительный сезон, а также во время массовых праздников", — отметил Сергей Пустынников.
Пожарные также обратили внимание депутата на улицу Гридасова, заметив, что данная дорога также требует ремонта.
Сергей Завалихин пообещал лично проконтролировать, чтобы дорога была включена в проект "Безопасные дороги".
"Необходимо уже сегодня начать формировать "карту проблем" на будущий год. Лично проконтролирую, чтобы дорога по улице Гридасова была включена в проект "Безопасные дороги". В 2018 году при формировании бюджета все пожелания, высказанные на встречах, обязательно будут учтены", — подчеркнул депутат.
Комментарии
Да вообще не только пожарным,а всем.
Да..Давно там дорога нуждалась в ремонте. Слава Богу наконец-то сделали.
Теперь хоть быстрей будут приезжать пожарные машины
На самом деле это хорошие новости. Надеюсь, что пожарники теперь будут действительно еще быстрее приезжать на вызовы.
Отличная новость, но хорошо было бы чтобы другие дороги качественно сделали, чтобы пожарная и карета скорой помощи быстрее работали