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Высшие учебные заведения Алтайского края на своих сайтах начали публиковать списки абитуриентов, поступивших по общему конкурсу на первый курс.
Так, в Алтайском государственном университете произведено зачисление на основные конкурсные места по программам бакалавриата и специалитета по очной и вечерней формам обучения до заполнения 80 % мест. Студентами первого курса стали 706 человек, а всего с учетом приказов прошлой недели в опорный вуз зачислены 1535 человек.
В АлтГТУ им. И.И. Ползунова были зачислены 742 человека на бюджетные места. Напомним, 29 июля на этапе приоритетного зачисления АлтГТУ зачислил первых 49 студентов. Это победители и призеры олимпиад школьников, обладатели льгот и целевых направлений. По последним данным, в приемную комиссию АлтГТУ поступило около 9,5 тысяч заявлений. Самый высокий конкурс сформировался на направлениях подготовки института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий, энергетического факультета и строительно-технологического факультета.
Сейчас в вузах начнется второй этап зачисления на первый курс на очную, очно-заочную бюджетные формы обучения. В высших учебных заведениях Алтайского края напоминают, что абитуриентам, которые проходят по конкурсу на бюджет на втором этапе, необходимо предоставить в вуз оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление.
В этом году школы в Алтайском крае окончили около 11 тысяч человек.
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