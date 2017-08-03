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Полиция в Бийске задержала горожанина, который похищал канализационные люки и сдавал их в пункт приема металла, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
О том, что рядом с многоэтажкой пропали люки, в полицию сообщил житель дома по улице Короленко.
Правоохранители нашли на месте происшествия улики, оставленные злоумышленником, а также изъяли запись камеры видеонаблюдения. Вскоре была установлена личность подозреваемого, которым оказался молодой человек, стоящий на профилактическом учете.
"Подозреваемый признал свою вину и написал явку с повинной. Похищенные крышки обнаружены и изъяты в одном из ближайших пунктов приема металла", — указывают в ведомстве.
К слову, немногим ранее полиция пресекла еще одну похожую кражу. В руки правоохранителей попалась бийчанка, пытавшаяся донести "добычу" до пункта приема металла.
По обоим фактам ведутся проверки.
Комментарии
это он сериал "реальные пацаны" смотрел
На Итурупе нет пунктов приема металлов и проблем НЕТ,и ментов крышующих эти пункты тоже НЕТ......
Наказывать приемные пункты, такой возможности смошенничать просто не должно быть.
Нельзя же принимать такой металл, почему не закрывают такие приемки?