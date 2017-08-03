Фото: project1.strana.ru
Чистый убыток алтайской особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" за 2016 год вырос в полтора раза и составил 63,5 миллиона рублей. Такие данные приводит "СПАРК-Интерфакс".
Так, выручка в 2016 году выросла на 8,5% и достигла 33,2 миллиона рублей. Одновременно себестоимость проданных товаров и услуг увеличилась почти на четверть — до 77,9 миллиона рублей. В результате убыток от продаж достиг 72,8 миллиона рублей против 58,3 миллиона годом ранее.
"Наибольшие изменения претерпели "прочие доходы", которые снизились более чем в четыре раза. И в течение пяти лет они упали с 347 миллионов рублей в 2012 году до 2,5 миллионов рублей в 2016 году", — говорится в сообщении.
В целом за последние пять лет ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" ни разу не получало прибыль. Максимальный чистый убыток получен в 2016 году, близкий к нему результат был отмечен в 2012 году (52,8 миллиона рублей). Незначительно за прошлый год выросли управленческие расходы (до 28 миллионов рублей) и "прочие расходы" (до 10 миллионов рублей).
ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года. Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе. Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.
Отметим, что в октябре 2016 года особая экономическая зона перешла от Минэкономразвития РФ под контроль правительства Алтайского края. При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ, федеральные власти все еще владеют 75% акций, 25% — у главного управления имущественных отношений региона.
Комментарии
Бирюзовая Катунь переехала с республики Алтай в Алтайский Край?
Чушь про убытки, мутят, скрывают прибыль и завышают цены.
Ага, переехала, с начала строительства
Видимо пришло время менять директора...товарища Репина, не справляется, с первого дня назначения.
Курортая сбора поможет Нам перегнать рост Нашей промышленности.
Цены на отдых бы сразу озвучивали, было бы понятно сразу в чем причина.
В дороговизне или непопулярности.
"При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ, федеральные власти все еще владеют 75% акций, 25% — у главного управления имущественных отношений региона."
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все как обычно, кто-то стрижёт бабло, а убытки - бюджету, т.е. дорогим россиянам
проезд на территорию +100р с легковой машины, вход на озеро +350р со взрослого человека, шезлонг 1шт + 100р, на горке прокатиться ещё заплати
3.08.2017 16:55
- гость -
Цены на отдых бы сразу озвучивали, было бы понятно сразу в чем причина.
В дороговизне или непопулярности.
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В этом году был в палточном лагере.
250 рубелй с машины в сутки
150 рублей охапка сырых дров
500-1200 с человека за покататься на моторке. (зависит от маршрута)
100 рублей въезд (больше нельзя въезжать бесплатно после 10 вечера)
стаканчик с кофе изчез
лошадей найти не смог
так что больше не тратился.
В качестве пожелания - сделайте нормлаьный магазин дров, чтобы приехал и купил. а не ждал привезут/не привезут.
А что желающие отдохнуть там ожидают в принципе?
Искупаться в озере?
Шашлыка?
Покататься на моторке?
Странно, но все это и так можно найти. Без зоны.
Делать там нечего
самая главная достопримечательность озера Бирюзовая Катунь - это узбечка прям на территории пляжа!!! Повар узбек с голым торсом в грязных шортах, делал "очень" вкусный плов, а в самом кафе продают пиво на розлив и в бутылках, и это всё на пляже, где дети и место скопления людей!!! Вывод: Сервис ниже - прибыли "зоны" туда же.
3.08.2017 17:30
как я там хотел поесть
А что там не так было с пловом? Суховтаый рис? Или наоборот слишком много жира? Не попал с солью?
3.08.2017 16:48
- гость -
Бирюзовая Катунь переехала с республики Алтай в Алтайский Край
Бирюзовая катунь находится на левом берегу Катуни, соотв-но Алтайский край