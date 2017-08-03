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Подачу воды временно прекратят в Рубцовске из-за остановки гидроузла, которая намечена на 19-20 августа.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, гидроузел остановят в целях проведения ремонта оборудования, очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации.
"Остановка планируется на период с 06:00 19.08.2017 до 22:00 20.08.2017", — добавляют в мэрии.
В этой связи руководству Рубцовского водоканала поручено организовать ремонтные работы на гидроузле, очистных сооружениях, водопроводных и канализационных сетях согласно утвержденным планам и графикам.
Кроме того, необходимо обеспечить подвоз питьевой воды к медицинским и образовательным учреждениям и населению.
Также заранее дано поручение провести дезинфекцию спецавтотранспорта, предназначенного для транспортировки питьевой воды.
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