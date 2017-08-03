Гибель российских туристок
Две туристки из России погибли при взрыве на складах боеприпасов в Абхазии. Женщины приехали из Санкт-Петербурга и находились неподалеку на конной прогулке.
"Что-то там неспокойно этим летом", "Люди отдыхали. Жестоко все вышло. Соболезную их родным и близким. Сердцем мы с вами", "Что-то россияне часто гибнуть стали" - комментируют произошедшее пользователи соцсетей и опасаются по поводу отдыха в Абхазии.
Избиение журналиста в День ВДВ
2 августа в ходе прямого эфира на журналиста НТВ Никиту Развозжаева напал нетрезвый мужчина.
Пользователи соцсетей тут же стали использовать случившееся в качестве мема.
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Обустройство платной парковки в Барнауле
Начать обустраивать первую платную парковку в Барнауле планируют на этой неделе.
А среди барнаульцев тема вновь вызывает много комментариев: "А облагородить имеющееся и оставить бесплатной? Платная там уже одна есть", "Действительно, чем старая-то не угодила? До ума довели бы", " Бесплатная-то альтернатива будет?".
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