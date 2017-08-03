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Володин рассказал, в чем заключается счастье депутата

, ИА "Амител"
Спикер Госдумы считает, что источник счастья находится в нематериальных вещах

Фото: vsenov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин полагает, что источником счастья для депутата должна быть помощь людям. Об этом в четверг, 3 августа, пишет ТАСС.

"Для депутата счастье, когда он может помочь человеку, гражданам. Это его призвание", — цитирует агентство выступление Володина на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме". Уточняется, что тема смены молодых политиков была сформулирована как "КРI счастья".

Володин добавил, что, если депутат получает от помощи гражданам счастье и удовлетворение, это является знаком того, что "он правильно выбрал этот путь".

Также спикер Госдумы считает, что для любого человека источник счастья заключается в нематериальных вещах, является "состоянием души".

"Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится и вы можете себя реализовать — это счастье", — привел примеры Володин.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.08.2017 17:09
Гонец из Пензы

человек продал совесть, зато решил все материальные проблемы. теперь рассуждает о счастье

0  0
3.08.2017 17:13
Элвис

Лицо типичного единосправороса. Чемпион по заглядыванию в рот президенту, глубокомысленному взгляду и ритмичным кивкам в такт его слов. Реально смешно наблюдать ))))

0  0
3.08.2017 17:22
- гость -

это не тот ли, у которого все имущество на несчастливых родителей\тещ\тестей записано?

0  0
3.08.2017 17:33
- гость -

депутаты гд люди глубоко несчастные судя по тому как они ненавидят народ.

0  0
3.08.2017 17:44
- гость -

лол

0  0
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