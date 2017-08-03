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Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что весь урожай в регионе будет убран вне зависимости от погоды.
"Мощности нашей пищевой перерабатывающей промышленности позволяют довести все убранное до продукта питания высочайшего качества на магазинной полке", — цитирует главу региона АП.
Отмечается, что во время своей поездки в Курьинский район губернатор акцентировал внимание на уровне технической и технологической оснащенности сельскохозяйственной отрасли.
Это, как подчеркнул Александр Карлин, позволяет аграриям решать задачи вне зависимости от погодно-климатических условий.
Также глава региона поблагодарил крестьян за самоотверженный труд и обратился к вопросу государственной поддержки АПК.
"Эти средства крестьяне могут грамотно потратить. Не так, как было раньше, чтобы залатать экономические дырки, а чтобы добиться максимальной эффективности сельскохозяйственной деятельности. Не случайно в крае 93% сельхозтоваропроизводителей работают безубыточно, с положительной рентабельностью", — отметил Карлин.
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